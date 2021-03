Problèmes à La Poste de Grand-Santi : rencontre entre le maire et la direction régionale

Un échange a eu lieu entre la direction régionale de La Poste et le maire de Grand-Santi pour remédier aux faiblesses du service public dans la commune, sujet d’agacement de la population depuis plusieurs années. Une rencontre a eu lieu mercredi 10 mars, entre le maire de Grand-Santi et la direction régionale de La Poste pour trouver des solutions aux difficultés que rencontrent les habitants de la commune, au premier rang desquelles l’acheminement du courrier et l’absence de conseillers pour le service bancaire (voir guyaweb du 09/03). Sollicitée à plusieurs reprises, La Poste n’a pas répondu à nos questions. Pour…