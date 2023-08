Air Guyane et Air Antilles en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité

Après plus de 15 jours de grève et une déclaration de cessation de paiements déposée le 26 juillet par le PDG du groupe Caire, l’avenir des compagnies aériennes Air Guyane et Air Antilles a été tranché ce mercredi 2 août par le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Une liquidation judiciaire avec poursuite d’activité a été prononcée. Le groupe a désormais deux mois reconductibles pour trouver un repreneur. Le couperet est tombé pour les compagnies Air Guyane et Air Antilles dont l’avenir était scruté ce mercredi par le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, siège social…