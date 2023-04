Homes catholiques : le projet de Commission vérité et réconciliation a du plomb dans l’aile

Défendue en février à la création du Collectif pour la mémoire des homes et soutenue alors par le Grand conseil coutumier, la mise en place d’une Commission vérité et réconciliation (CVR) en Guyane est désormais hypothétique. Début mars, l’organe représentatif des populations autochtones a cessé tout partenariat avec l’ONG Institut francophone pour la justice et la démocratie (IFJD) Louis-Joinet, qu’il avait lui-même mandatée pour réfléchir à l’installation de ce processus de justice transitionnelle visant à réaliser un travail mémoriel sur l‘intégration de 2000 enfants autochtones dans des pensionnats catholiques de Guyane, des années 1930 à aujourd’hui. Plusieurs anciens pensionnaires et…