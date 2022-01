Le projet retoqué de Misiedjan, Yarde et Francillonne

L’ouverture d’un centre de formation et de perfectionnement de gardes du corps, policiers et vigiles au maniement des armes à feu est à l’étude à Concorde et soutenu par le maire de Matoury Serge Smock et sa première adjointe Francesca Félix. Porté par Victor Francillonne, Lorenzo Misiedjan et Stéphane Yarde, un début de chantier a été suspendu par la mairie car il avait été entamé sans autorisations ni titre foncier. A Nouveau Concorde, à proximité de l’aéroport sur la commune de Matoury, la société « Lorenzo, Victor et Stéphane (LVS) Formation » créée en décembre 2020, qui forme des primo-intervenants pour la…