L’administration d’État à la peine à cause de la réforme Macron

Personnel déboussolé, noyé dans les déménagements et les problèmes informatiques. Recul du dialogue social. C’est une réforme inédite qui secoue depuis deux ans les fonctionnaires de l’État en Guyane. Emmanuel Macron avait décidé d’une refonte profonde de l’administration déconcentrée, resserrée sous les ordres du préfet. Notre enquête dévoile les difficultés rencontrées par les agent·es. A la direction des ressources humaines, on assure que la souffrance au travail est marginale et que tout est fait pour « apaiser le climat social ». Le 27 octobre 2017, Emmanuel Macron avait annoncé la couleur. Venu présenter à Cayenne au millier d’agent·es sa réforme…