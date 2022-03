Future décharge : le revirement de François Ringuet

Les deux dossiers de remplacement de la décharge des Maringouins sont actuellement examinés par l’administration d’État. Mais le revirement de dernière minute de François Ringuet contre la CACL a donné un tournant inédit à cette course de fond où un projet public est concurrencé par un projet privé sur ce qui constitue la charge budgétaire la plus lourde des intercommunalités. Avec le dépôt sur la table de l’administration d’État à Cayenne de leur proposition de remplacement de la décharge des Maringouins, une course de fond vient de s’achever. Cette course est celle que courent la Communauté d’agglomération du centre littoral…