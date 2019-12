Réforme des retraites : grève fortement suivie à Cayenne et Saint-Laurent

Le mouvement de grève nationale contre la future réforme des retraites dans les secteurs public et privé a mobilisé près de 2000 personnes dans les rues de Cayenne et Saint-Laurent du Maroni ce jeudi 5 décembre. A l’appel d’une intersyndicale du public et du privé qui dénonce le futur système universel de retraites, des milliers de personnels de l’éducation, de l’environnement, de la justice, de la santé et d’autres secteurs d’activité se sont réunis et ont convergé pour la défense de leurs retraites et pour plus de justice sociale. A Cayenne le défilé du cortège a débuté avenue Mandela et…