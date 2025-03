Rectorat bloqué, protocole d’accord avec la CTG… le point sur la mobilisation dans l’Éducation

Après avoir voté hier à la majorité la poursuite du mouvement de grève dans l’Éducation nationale, les six organisations syndicales mobilisées pour un plan de rattrapage pour le territoire bloquent depuis ce mardi matin, 6h, le rectorat de Guyane.

À l’initiative d’un préavis de grève illimité et réunis en intersyndicale, le Snes-FSU, Sud-Solidaires, le Snetaa-FO, le Steg-UTG, Lutte de classes et l’Unef demandent notamment dans leur cahier de revendications des constructions massives d’établissements scolaires dans les 1er et 2nd degrés, des recrutements de personnels enseignants et non-enseignants ou encore la baisse du nombre d’élèves par classe.

Ce mardi, l’intersyndicale est parvenue à un protocole d’accord final avec la Collectivité territoriale de Guyane, compétente sur les constructions scolaires du secondaire (collèges et lycées). La CTG s’est engagée à poursuivre le rythme de constructions entamé depuis le plan de rattrapage de 2017, issu de l’Accord de Guyane, qui a permis l’édification de 10 établissements en huit ans. Douze nouveaux seront construits d’ici à 2028 afin de scolariser tous les enfants du territoire. Ces projets ont été budgétisés dans la Programmation pluriannuelle d’investissements votée l’année dernière et ce protocole d’accord sera voté en assemblée plénière comme garantie de sa réalisation. Par ailleurs, la CTG s’est dite ouverte pour poursuivre la discussion sur la construction de nouveaux établissements scolaires après 2028, en incluant dans ces négociations les organisations syndicales de l’Éducation nationale.

Concernant le 1er degré et la centaine de nouvelles écoles demandée par l’intersyndicale, une réunion avec l’Association des maires de Guyane est programmée ce mardi après-midi. La préfecture a également été sollicitée sur le sujet, mais l’intersyndicale n’a pour l’instant reçu aucun retour du représentant de l’État.

En fin de journée, les organisations syndicales seront reçues à 18h par le recteur pour discuter notamment du dernier point bloquant du cahier de revendications : les créations de postes. L’intersyndicale attend des engagements chiffrés pour la rentrée 2025, quand le recteur proposait hier une circulaire cible pour celle de 2026.

À l’issue de ces rencontres, la décision de lever ou non le piquet de grève devant le rectorat sera prise.