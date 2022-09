Prime Ségur : le personnel médico-social de la CTG va devoir encore attendre

Revalorisation salariale actée en 2020 par le Ségur de la santé, la « prime Ségur » peut être versée aux personnels médico-sociaux des collectivités territoriales depuis avril 2022 et la parution d’un décret. Or en Guyane, la mise en place est fastidieuse. Si la CTG s’est engagée mi-septembre à verser la prime, la question de la rétroactivité du versement était encore à éclaircir. Une réunion entre organisations syndicales et directeur général des services de la Collectivité a permis hier d’avancer sur ce dernier point d’achoppement. Plus 183 euros nets pour les personnels médico-sociaux et 517 euros pour les médecins travaillant pour la…