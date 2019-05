L’ex-recteur de Guyane Youssoufi Touré sera jugé pour détournement de fonds publics et favoritisme

Cette information fait les gros titres de la presse hexagonale mais n’a pas jusqu’ici été reprise en Guyane. L’ex-recteur de l’académie de Guyane Youssoufi Touré, dont le passage éclair (2016-2017) avait été souligné sur Guyaweb, sera jugé le 31 octobre prochain pour détournement de fonds publics et favoritisme à l’époque (2009-2016) où il présidait l’université d’Orléans.

Déféré devant le procureur de la République d’Orléans mardi 7 mai 2019, Youssoufi Touré – qui reste présumé innocent – devra rendre des comptes à la justice qui lui reproche d’une part d’avoir accordé « des avantages indus (remboursement de frais de déplacement, voiture de location,…) à une contractuelle de l’université » et d’autre part « de ne pas avoir respecté les règles d’attribution de marchés publics dans le cadre des travaux de rénovation du Hall d’Arcy, un bâtiment de Polytech, conduits en 2015, et dont le coût final avait explosé » a rapporté le 9 mai dernier, le quotidien La République du Centre.

Une ancienne collaboratrice – la directrice du laboratoire de nanosynthèse – et un cabinet d’architectes sont également appelés à comparaître devant le tribunal, respectivement pour recel de détournement de fonds publics et recel de favoritisme.

Le départ précipité de Guyane du recteur Youssoufi Touré coïncidait avec les révélations de Libération sur sa gestion présumée catastrophique de l’Université d’Orléans, laissant, selon le quotidien parisien, une ardoise estimée à 15 millions d’euros et plongeant l’Université dans une crise sans précédent.

Je vais enfin pouvoir défendre mon honneur (Youssoufi Touré dans La République du Centre)

Sur le site de La République du Centre, dans un article cette fois daté 10 mai dernier, l’ex-recteur de Guyane se défend à sa manière : «En réalité, l’enquête ne fait que commencer, estime-t-il. La police s’est contentée d’instruire la plainte mais je n’avais encore jamais été entendu. Maintenant, j’ai accès au dossier, je vais prendre un avocat et je vais enfin pouvoir défendre mon honneur.»

On a fait ça pour pouvoir me dégager. J’ai perdu un poste de recteur (Youssoufi Touré)

«On m’a soupçonné d’avoir détourné des millions mais on voit bien, aujourd’hui, qu’on n’est pas sur de telles sommes et que je n’ai pas touché un centime. On parle de possibles dysfonctionnements, comme il peut y en avoir dans n’importe quelle université en France, sur des procédures de marché ou de remboursement pour des collaborateurs. Et comme le signataire, c’est le président de l’université…» poursuit Youssoufi Touré.

Et l’intéressé de faire un lien direct entre ce dossier et son départ forcé de Guyane il y a un peu plus de deux ans : «On a fait ça pour pouvoir me dégager. J’ai perdu un poste de recteur», tempête-t-il.

Selon La République du Centre, depuis deux ans, l’université d’Orléans fonctionne à l’économie, après avoir adopté un plan d’austérité impliquant gels de postes et heures de cours réduites, afin d’assainir ses finances.