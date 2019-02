Le lycée Michotte en faillite ?

Depuis mardi 19 février, le lycée professionnel Jean-Marie Michotte est bloqué par le personnel mobilisé. Les caisses sont vides, les commandes non honorées, les consommables épuisés. Le lycée “ne peut plus fonctionner” selon les enseignants en grève. Face à la crise, le rectorat se veut rassurant et a lancé une “mission d’accompagnement”. Mais pour le syndicaliste Bruno Niederkorn, l’établissement est en “faillite” et “mis sous tutelle”. “On ne fait pas de la formation professionnelle avec du papier et du crayon” lance un enseignant assis devant le piquet de grève installé devant le lycée Jean-Marie Michotte. Le lycée professionnel est bloqué…