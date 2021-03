Le faux départ du village des trois nations

La démarche collective et fondamentale lancée par des familles amérindiennes de l’Oyapock et du Litany de créer le premier village-relais toutes nations du centre littoral a sombré dans l’impasse. Des plaintes ont depuis été déposées notamment par la préfecture pour « occupation illégale ». C’est parce que ni les internats ni les familles d’accueil n’apparaissent à leurs yeux comme des garants de la dignité et de la sécurité de leurs enfants, que fin 2020 « vingt-deux familles » amérindiennes originaires du Moyen et Haut Oyapock et du Litany décidaient d’agir par elles-mêmes pour encadrer et accompagner leurs fils et filles…