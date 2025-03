Grève dans l’Éducation : reconduction du mouvement malgré plusieurs avancées obtenues

Malgré des accords sur plusieurs points du cahier de revendications porté par les six organisations de l’intersyndicale enseignante, le mouvement de grève engagé dans l’Éducation pour obtenir un plan de rattrapage est reconduit dès demain, mardi 18 mars à partir de 7h30 devant le rectorat. Les grévistes souhaitent des engagements concrets et chiffrés du rectorat, notamment sur la création de postes et la baisse du nombre d’élèves par classe pour la rentrée 2025. 150 à Cayenne, une trentaine à Kourou. La grève illimitée lancée ce lundi 17 mars par six organisations syndicales enseignantes (Snes-FSU, Snetaa-FO, Steg-UTG, Sud-Education, Lutte de classes…