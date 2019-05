« Forum des jeunes à Mana » sur Guyane La 1ère

Il sera retransmis en direct radio et Facebook live ce mercredi 22 mai à 18h20.

« Pour la 3ème année consécutive, le lycée polyvalent Léopold Elfort de Mana est classé premier lycée de Guyane selon les indicateurs du ministère de l’Education Nationale. Pour mieux comprendre le succès de cet établissement, Guyane la 1ère part à la rencontre des lycéens mananais ».

Le média public diffusera ce mercredi un Forum Jeunes au cours duquel Nikerson Perdius et Océlia Cartesse animeront un débat avec des élèves de l’établissement sur le thème : Le lycée Léopold Elfort de Mana: les secrets de la réussite.

« Cette émission donnera l’occasion aux jeunes de s’exprimer sur leur travail au quotidien, l’approche pédagogique et les études menées au sein de cet établissement. Autant d’éléments qui contribuent à leur accompagnement vers la réussite ».

Ce programme sera diffusé en direct radio et Facebook live ce mercredi 22 mai à 18h20 et le service numérique de Guyane La 1ère « proposera également via Instagram les coulisses de l’émission: préparatifs, équipe sur place, etc… »