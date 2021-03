Organisée par l’Université de Guyane, elle aura lieu jeudi 11 mars à 14h30.

« Ma Thèse en 180 secondes propose aux doctorants de présenter, devant un jury composé de chercheurs, journalistes, représentants de la CPU [Conférence des Présidents d’Université, ndlr] et du CNRS [Centre National de la Recherche Scientifique, ndlr], et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples. Chaque doctorant doit exposer, en 3 minutes, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, son projet de recherche » explique l’Université de Guyane.

« Chaque regroupement universitaire participant présente, après une finale locale, deux candidats à la demi-finale nationale. 9 doctorants présenteront face à un jury de 5 personnes leur projet de recherche en seulement trois minutes. Au total, 2 prix du Jury et 1 prix des internautes et du public seront décernés ».

En raison du contexte sanitaire, la finale régionale du concours « Ma Thèse en 180 secondes » sera tiendra jeudi 11 mars à 14h30 en « semi-présentiel » :

– devant un « public limité » en salle F001 du campus Troubiran de l’Université de Guyane à Cayenne

en salle F001 du campus Troubiran de l’Université de Guyane à Cayenne – en direct sur la page Facebook de l’Université, les internautes étant « invités à voter pour leur candidat préféré ».

Plus d’informations (présentation des 9 doctorants, modalités de vote en ligne…) à l’adresse suivante : https://www.univ-guyane.fr/2021/03/ma-these-en-180-secondes-edition-2021/