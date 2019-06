Baccalauréat : une grève de la surveillance qui ne fait pas l’unanimité

Un appel à la grève de la surveillance est annoncé dans l’Education nationale pour le 17 juin, premier jour des épreuves du baccalauréat. “Inquiets” et en “colère” devant notamment les réformes du lycée, du baccalauréat et de la voie professionnelle, les personnels de l’Education nationale en Guyane se sont réunis en une intersyndicale de douze organisations. Toutefois cet appel à la grève ne fait pas l’unanimité, le syndicat Steg-Utg n’y étant pas favorable pour “ne pas sacrifier une génération de Guyanais(es)”.

La grève de la surveillance des professeurs va-t-elle perturber le bon déroulement des épreuves du baccalauréat ? On en saura davantage ce lundi 17 juin, premier jour des épreuves écrites du baccalauréat pour les Terminales (épreuve de philosophie) et les Premières (français) générales et technologiques ainsi que pour les Terminales professionnelles (français, histoire-géographie-EMC).

Douze organisations syndicales de l’enseignement public, privé et agricole (Snes, Snuep, Cgt éducation, Sud éducation, Snalc, Snetap, Cgt Agri, Sud Rural, Sundep, Synep-Cgc, Cgt Enseignement privé, Cnt) appellent à la grève le 17 juin pour dénoncer “la réforme des lycées et du baccalauréat” introduite par le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer ainsi que les projets de loi “école de la confiance” et “fonction publique”, et pour revendiquer “une revalorisation des rémunérations.”

Une grève sans le Steg-Utg

Telle est la position du Steg-Utg qui “comprend l’appel à la grève du 17 juin, ultime recours pour se faire entendre d’un ministre dont les préoccupations sont avant tout d’ordre économique.” En revanche le Steg-Utg, qui a “manifesté avec les autres syndicats pour le retrait des réformes du bac et des lycées général et professionnel et l’abrogation de la loi Blanquer”, explique qu’il “ne peut mettre en péril l’avenir de toute une génération de Guyanais car cette grève de la surveillance aux examens n’aura pas les mêmes répercussions en Guyane qu’en France hexagonale.”

Enfin le Steg-Utg rappelle que l’académie de Guyane est “fragilisé par des élèves n’ayant pas une maîtrise suffisante de la langue, des établissements surpeuplés du fait du manque de construction scolaires, des programmes inadaptés, une politique rectorale ne convenant pas aux besoins spécifiques de la Guyane.”

Sollicitée par Guyaweb, la cellule de communication du rectorat de Guyane a déclaré que celui-ci mobilisera “tous les moyens pour que les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions”, mais sans préciser les moyens qui seront mis en oeuvre.