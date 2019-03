Appel à la grève dans l’Education

Une intersyndicale a déposé un préavis de grève pour ce vendredi 15 mars.

Les revendications des syndicats enseignants SGEN, SNEP, SNES, SNETAP, SNUEP, STEG et SUD sont les suivantes :

« Non aux réformes des lycées qui creusent les inégalités ! Non à la pondération REP+ imposée en HSA ! Non à la suppression des postes qui fragilise les équipes ! Non à l’augmentation des effectifs des classes ! Oui à la création des postes à hauteur des besoins ! Oui à l’application intégrale du dispositif REP+ ! »

L’intersyndicale appelle les personnels de l’Education nationale à des « actions dans les établissements dès leur ouverture », à un « rassemblement devant le rectorat à 9h » puis à une « assemblée générale à 10h » ce vendredi 15 mars 2019.