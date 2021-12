Vie chère : Gabriel Serville désavoué par la société civile

Organisée par la préfecture, la réunion sur la vie chère et la montée des prix du gaz et du carburant qui s’est tenue jeudi 9 décembre, n’a offert aucune solution à court terme. En revanche, pour la première fois, les associations, les représentants des transporteurs et Vérnita Chérubin, en lice pour prendre la tête de la Chambre des métiers, ont ouvertement tourné le dos au président de la Collectivité territoriale de Guyane. Ils ont quitté la réunion en plein milieu de son discours, provoquant le courroux de Gabriel Serville. Une étude sur les marges de la Sara, des réunions de…