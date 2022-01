Validation de l’élection à la Chambre de commerce par le Tribunal administratif

Le Tribunal administratif n’est pas allé dans le sens de Jean-Luc Davidas et de ses colistiers, candidats défaits à la présidence de la Chambre de commerce et d’industrie de la Guyane lors de l’élection de novembre dernier. Il rejette la protestation écrite le 24 novembre 2021 par cette liste. Pas moins de onze points remettant en cause l’élection de l’assemblée de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) en novembre 2021 ont été identifiés par Jean-Luc Davidas et certains de ses colistiers de la liste « Ensemble pour une nouvelle CCI ». Cette dernière n’a recueilli que 13 sièges sur…