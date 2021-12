Un lancement reporté mais James Webb va bien

L’information diffusée par nos confrères de Mo News d’un report sine die du lancement du télescope américain James Webb a fait grand bruit en fin de matinée. Des sources au sein du Centre spatial guyanais (CSG) se veulent plus rassurantes et espèrent un lancement le 28 décembre. Partira ? Partira pas ? Le lancement du télescope américain de la Nasa, James Webb, un bijou à plus de 9,7 milliards de dollars, a été reporté de manière officielle par Arianespace ce mercredi matin, au 24 décembre au lieu du 22 décembre. Nos confrères de Mo News ont affirmé que celui-ci n’interviendra…