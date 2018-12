Sixième et dernier lancement réussi pour Ariane 5 en 2018

Pour son sixième et dernier lancement de l’année 2018, Ariane 5 a placé deux satellites en orbite de transfert géostationnaire (GTO) ce mardi 4 décembre depuis le port spatial européen de Kourou. Il s’agit de GSAT-11, un satellite de télécommunication, et de GEO-KOMPSAT-2A, dédié à l’observation météorologique terrestre et spatiale.

« Ce lancement a permis de mettre en orbite deux satellites d’une masse totale de 9362 kg. La performance totale demandée au lanceur était de 10297 kg, avec les ACU (Adaptateurs de Charge Utile), le SYLDA (SYstème de Lancement Double Ariane), et le LVA 3936 (Launch Vehicle Adaptor) » a précisé Arianespace.

« Ce sixième lancement Ariane 5 (…) clôt une année 2018 intense » et « à l’occasion des 6 tirs réalisés en 2018, Ariane 5 a une nouvelle fois démontré sa performance et sa flexibilité, que ce soit en mettant pour la 3e fois en orbite 4 satellites Galileo, en plaçant Bepi-Colombo, désormais en route vers Mercure, sur son orbite de libération, en célébrant son 100e lancement ou encore en démontrant une nouvelle fois sa capacité à lancer plus de 10 tonnes vers l’orbite géostationnaire » s’est félicité Alain Charmeau, président exécutif d’ArianeGroup.

Il s’agissait du dernier lancement de l’année pour Ariane 5, qui a placé en orbite 13 satellites en 2018.