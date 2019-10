Opération de lutte contre la pêche illégale

La préfecture fait savoir qu’une « opération de police des pêches renforcée » a eu lieu dans les eaux territoriales de la Guyane.

« Cette opération d’envergure » qui s’est déroulée « au large de la Guyane, dans les eaux sous souveraineté française, du 4 au 18 octobre 2019 » a mobilisé « les moyens maritimes et aériens des forces armées en Guyane et des services de l’État » indique la préfecture.

« L’opération a permis à la force maritime constituée des patrouilleurs La Confiance et La Résolue, des vedettes côtières de surveillance maritime Mahury et Organabo et de l’embarcation remonte-filets Caouanne, appuyée par un hélicoptère Fennec (…), de conduire de nombreux contrôles sur des navires de pêche illégale ».

La préfecture de Guyane précise que l’opération de police « s’est traduite par le déroutement (…) de quatre tapouilles brésiliennes en action de pêche illégale, mais également par la reconduite à la frontière de 22 pêcheurs et le placement en garde à vue de douze marins brésiliens s’étant violemment opposés aux contrôles ».

L’opération a aussi permis « la saisie de 30 km de filets, de plusieurs tonnes de poisson et de 115 kg de vessies natatoires fraîches » tandis que « les deux premiers navires déroutés ont déjà fait l’objet d’une ordonnance judiciaire de destruction et cinq des marins les plus violents ont été condamnés à 18 mois de prison ferme par le TGI de Cayenne ».

Selon la préfecture « ces résultats (…) attestent de la détermination de la France à faire respecter sa souveraineté dans ses eaux et à préserver la ressource halieutique, véritable richesse bleue de la Guyane, dont l’exploitation raisonnée passe par le développement harmonieux de la filière pêche guyanaise ».