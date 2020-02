Mal-logement, habitat informel : quelle est la politique de la CACL ?

Quelle est la politique de la communauté d’agglomération du centre littoral, territoire de grandes inégalités, face à la pression immobilière, au manque de logements et à la pression exercée sur les familles les plus précaires ? Le dernier rapport de l’observatoire de l’habitat en Guyane 2011-2016 de l’Audeg (Agence d’urbanisme et de développement de la Guyane) vient de paraître. Et il est fort intéressant, notamment parce qu’il donne aussi une radiographie sur les effets des politiques engagées par les maires, les intercommunalités, les services de l’État ces dix dernières années. (On notera cependant qu’il manque, à notre avis, une indication…