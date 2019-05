Le patron du MEDEF en visite en Guyane

Geoffroy Roux de Bézieux, président du Mouvement des Entreprises de France, sera en Guyane du 30 mai au 1er juin.

« Il sera accompagné d’une délégation d’élus et de représentants des MEDEF territoriaux ultramarins. Ce déplacement achèvera une tournée dans les DCOM avec comme objectifs de comprendre et de mieux s’approprier les problématiques et les réalités des entreprises présentes sur chaque territoire » indique le MEDEF Guyane.

La visite en Guyane du « patron des patrons » sera jalonnée de rendez-vous médiatiques et de « rencontres avec des socioprofessionnels et des partenaires institutionnels ».

A noter vendredi 31 mai de 15h à 17h la réunion du Comité Outre-Mer du MEDEF en présence des présidents des MEDEF territoriaux ultramarins et de 18h30 à 20h30 la « Soirée des Entreprises » à la Maison des Entreprises à Cayenne.