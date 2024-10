Le Grand port maritime conduit un projet de « port sec » à Saint-Georges

Dans son projet stratégique 2024-2028, consulté par Guyaweb, le Grand port maritime de Guyane (GPMG) porte, parmi d’autres ambitions, un projet de plateforme logistique à Saint-Georges-de-l’Oyapock afin de passer outre l’impossibilité pour les camions brésiliens de circuler en Guyane et permettre un accroissement des échanges commerciaux de part et d’autre de la frontière. Bientôt l’émergence d’un « port sec » à Saint-Georges-de-l’Oyapock ? C’est l’ambition du Grand port maritime de Guyane (GPGM) qui souhaite construire une plateforme logistique pour poids lourds à la frontière Est de la Guyane. Un projet qui permettrait de « valoriser la rupture de charge du routier entre…

