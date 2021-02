Le carrefour Margot : prison, tribunal et enjeux industriels

Ça se bouscule au carrefour Margot. Cette localité retenue pour l’implantation d’une prison et du palais de justice de Saint-Laurent-du-Maroni, ainsi que de logements et de commerces est aussi occupée par la centrale thermique de secours du réseau électrique de l’Ouest. Et les enjeux environnementaux de cette centrale n’ont pas été pris en compte par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice lors du choix de l’implantation du futur pôle judiciaire et pénitentiaire. Le pôle judiciaire et pénitentiaire de l’Ouest est annoncé pour « 2025 » au carrefour Margot. C’est aussi à cet endroit, situé à sept kilomètres du centre…