La future cité des fonctionnaires d’État dévoilée à Gérald Darmanin

En déplacement pendant deux jours en Guyane, le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin a visité mardi le site de la future cité administrative des fonctionnaires d’État à Cayenne. Alors que Gérald Darmanin, le ministre de l’action et des comptes publics a annoncé mercredi dans les colonnes de l’Est Républicain à « autour de 15 000 » le nombre de postes de fonctionnaires d’État à supprimer d’ici la fin du quinquennat, celui-ci a visité mardi à Cayenne l’une des deux futures cités administratives qui regrouperont les fonctionnaires d’État en Guyane (à Cayenne et à Saint-Laurent du Maroni). La cité de Cayenne…