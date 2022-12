La filière pêche lève plusieurs freins à son fonctionnement

Au terme d’une réunion en préfecture, la filière pêche a obtenu mercredi 30 novembre la levée de plusieurs points de blocage l’empêchant, selon elle, de travailler. La régularisation des marins aux titres de séjour expirés et une amélioration des infrastructures portuaires de Cayenne sont les deux principales avancées. « Sur 130 bateaux, aujourd’hui, seuls 26 pêchent. Les autres restent à quai à cause de blocages administratifs de la préfecture« , constate Léonard Raghnauth, le président du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM). Ce mercredi 30 novembre en fin d’après-midi, il vient juste de sortir du siège du bâtiment abritant le représentant…