Immobilier : crise dans le secteur de l’assurance-construction

Dans le secteur de l’assurance et de la construction, voilà un sujet qui malgré ses conséquences graves est resté très confidentiel en Guyane. Près d’un an après la liquidation de sociétés d’assurances – comme Alpha Assurances représentée en Guyane par SFS – exerçant en Libre prestation de service (LPS) leurs activités dites “exotiques” et proposant des tarifs au rabais, de nombreux clients se retrouvent soudainement le bec dans l’eau. De la Guyane à la Réunion en passant par les Antilles et l’Hexagone, il s’agit d’un “véritable désordre dans le monde de l’assurance-construction” souligne René Coconnier, membre du Comité des assureurs…