Le ministre Gérald Darmanin en Guyane du 23 au 25 juillet

C’est au pas de charge que le ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin effectuera sa tournée estivale en Guyane, du 23 au 25 juillet. En tout près d’une vingtaine de séquences sont programmées en moins de 48 heures.

De Cayenne à Saint-Laurent-du Maroni en passant par Saint-Georges de l’Oyapock et Roura, le ministre de l’Action et des Comptes publics commencera sa visite officielle ce mardi après-midi 23 juillet par un dépôt de gerbe en hommage aux trois soldats du 9e Rima décédés le 17 juillet puis dans la foulée il effectura plusieurs visites : écoquartier de Rémire-Montjoly, Douanes, caserne Loubère.

Mercredi 24 juillet direction PK48 à Roura pour une séquence orpaillage et une visite du Centre d’entraînement en forêt équatoriale. En début d’après-midi le ministre se rendra à Saint-Georges de l’Oyapock, commune frontalière avec le Brésil, pour une rencontre avec les Douanes, la PAF et la DAAF sur le pont de l’Oyapock. En milieu d’après-midi Gérald Darmanin est attendu du côté de l’Ouest, à Saint-Laurent-du-Maroni, ville frontalière avec le Suriname : le ministre de l’Action et des Comptes publics se rendra à Balaté pour une séquence portant notamment sur la problématique frontière/flux de marchandises.

Jeudi 25 juillet le ministre Gérald Darmanin clôturera sa visite officielle en Guyane avec entre autres une visite de la brigade des douanes de Saint-Laurent du Maroni, une séquence PAF et Douanes à la Charbonnière dans la capitale de l’Ouest et un contrôle des produits de la pêche au port de Dégrad-des-Cannes à Rémire-Montjoly.