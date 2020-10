Forêts guyanaises : l’amendement controversé

La rétractation du ministre de l’Agriculture sur une modification législative introduite par Paris et fortement soutenue par Gabriel Serville, portant sur la mise à disposition des privés de grandes étendues de forêt en Guyane, questionne et met en lumière les mutations opérées par la filière bois. Pourquoi le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie, le rapporteur du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (Asap), Guillaume Kasbarian et les députés guyanais Gabriel Serville et Lénaïck Adam avaient-ils prévu de faciliter en Guyane la cession à des agriculteurs ou forestiers de poches de forêts grandes comme deux villes de…