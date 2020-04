Fermeture des marchés et manque de protections : du gaspillage au risque de pénurie

La fermeture des marchés et le risque de contamination par le coronavirus mettent dans l’embarras de nombreux exploitants agricoles. De belles initiatives ont surgi ici et là, mais certains ne parviennent pas à écouler leurs fruits, légumes et tubercules. A ce gâchis alimentaire s’ajoute désormais le début d’une chute de la production. « J’ai vu des milliers de maracujas tombés, à terre » se lamente Ya Tchoua, conseiller municipal à Mana, éleveur de buffles et entrepreneur dans le BTP. « Ce problème de confinement fait beaucoup de problèmes car les agriculteurs ne peuvent pas écouler leurs produits et j’en ai vu qui pourrissent…