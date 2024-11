Budget 2025 : jusqu’à 500 emplois de l’économie sociale et solidaire menacés en Guyane

Sur les 60 milliards d’euros d’économies envisagés par le gouvernement dans le budget 2025, 8,26 milliards concernent l’économie sociale et solidaire selon l’union des employeurs de ce secteur. Baisse des crédits de l’Etat, diminution des dotations globales de fonctionnement des collectivités territoriales… ces mesures budgétaires menaceraient jusqu’à 186 000 emplois de l’ESS dans le pays, dont 500 en Guyane. L’économie sociale et solidaire (ESS) n’est pas épargnée par les ambitions du gouvernement de réduire drastiquement le déficit public du pays. Dans sa version initiale, le prochain budget de l’Etat – actuellement en discussion au Sénat – vise 60 milliards d’euros…

