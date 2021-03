Lancé par la Direction Générale de la Coordination et de l’Action Territoriale (DGCAT), cet appel à projet doté de 87 000 € est ouvert jusqu’au 23 avril 2021.

« La dématérialisation de nombreux services notamment publics et la diffusion rapide des technologies (…) exigent plus que jamais de construire dans chaque territoire des solutions pour guider ceux qui le peuvent vers l’autonomie et de maintenir un accompagnement humain pour ceux qui en ont besoin » indique la préfecture de Guyane.

« La crise sanitaire liée au Covid-19 souligne l’importance de l’inclusion numérique pour rompre l’isolement des personnes confinées souffrant d’exclusion numérique (…). Or en Guyane, les initiatives d’accompagnement numérique restent trop peu nombreuses pour agir efficacement contre la fracture numérique et les inégalités qui en résultent ».

L’appel à projets « Inclusion numérique en Guyane » a donc pour but « de faire émerger et de soutenir des actions visant à créer des lieux de médiation numérique pour les personnes en difficulté avec les usages du numérique » explique la préfecture.

« Il cible en priorité les territoires de la CCOG et de la CCEG, et notamment les communes de l’intérieur dépourvues d’une telle offre. Les quartiers prioritaires de la ville pourront également être concernés. Les lauréats retenus pourront bénéficier d’une offre d’ingénierie projet » assurée par l’association Guyaclic’.

Tout au long de cet appel à projets dont les lauréats seront désignés en juillet 2021, « la DGCAT assurera la mise en ligne du dossier de candidature et la réception des projets, avant analyse et sélection », les dossiers devant être déposés par voie dématérialisée à l’adresse https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-2021-inclusion-numerique-en-guyane L’appel à projets « Inclusion numérique » lancé en Guyane en 2020 « a permis la sélection de 4 projets pour un montant total de subvention de 92 500 € ».