Aérien : la Surinam Airways de retour « fin mars »

Trois ans après l’arrêt de la desserte Paramaribo-Cayenne-Belem, la Surinam Airways prépare son retour dans le ciel guyanais. Après avoir obtenu un accord avec l’aviation civile le 20 janvier 2022, la compagnie peaufine les réglages et espère reprendre ses vols « fin mars » d’après son représentant en Guyane. De quoi raviver le trafic aérien et le tourisme, deux secteurs durement touchés par la crise Covid. Trois ans et sept mois. C’est la durée d’absence de la Surinam Airways dans le ciel guyanais. En juin 2018, la compagnie aérienne avait été contrainte de stopper la liaison Paramaribo-Cayenne-Belem. Des soucis de…