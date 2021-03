A Grand-Santi, une pétition réclame une Poste plus performante 

Une pétition mettant en cause le service postal sur la commune de Grand-Santi a réuni plus de 200 signatures. Un ras-le-bol qui n’est pas nouveau pour les habitants de la commune du Moyen Maroni. A Grand-Santi, une pétition signée par environ 200 personnes, selon les documents portés à la connaissance de Guyaweb, réclame un meilleur service de La Poste. Précisément, les signataires s’indignent « des retards conséquents dans l’acheminement et la distribution du courrier, [de] la nécessité de venir chercher courriers et colis à l’agence, [et de] l’absence de mission financière qui permettrait d’ouvrir des comptes, ou réaliser ici, dans la…