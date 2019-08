[DISPARITION] Yves de Roquefeuil, ancien secrétaire général de la préfecture

Yves de Roquefeuil, secrétaire général de la préfecture de Guyane durant quatre ans, entre avril 2015 et juillet 2019, est décédé « de maladie » ce mardi matin 6 août dans l’hexagone, a annoncé la préfecture de Guyane.

Dans un communiqué le préfet et l’ensemble des équipes, qui ont « apprécié l’engagement exceptionnel et l’humanité de leur collègue, souhaitent assurer à son épouse, à ses enfants et à l’ensemble de ses proches, leur compassion et leur soutien dans ces circonstances très douloureuses ».

Le président de la collectivité de Guyane « salu[e] le travail effectué par ce haut-fonctionnaire au service de notre territoire durant près de quatre ans, dans le cadre de cette fonction qui requiert un engagement fort et une véritable implication. »

Le maire de Cayenne « rend hommage à ce grand serviteur de l’Etat qui a œuvré durant quatre années au service de notre territoire. »

Le Medef « salu[e] son engagement et la qualité du service rendu à notre territoire durant ces quatre années. »

Yves de Roquefeuil sous préfet hors classe avait été nommé le 30 mai 2019 pour prendre rang de la remise réglementaire de l’insigne ministère des Outre-mer au grade de Chevalier.