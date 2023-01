Colza, surcoûts, voitures électriques : l’avenir énergétique chez EDF

« Plan résilience à Maripasoula », importation d’huile de colza du Canada et d’Australie, surcoûts des centrales EDF amenées à tourner au ralenti, politique régionale de maîtrise de l’énergie à améliorer… Depuis Paris, Antoine Jourdain, directeur de EDF SEI (Systèmes Electriques Insulaires) répond à nos questions sur la feuille de route du Groupe pour les années à venir. Où en êtes-vous au niveau de la conversion des centrales EDF aux agrocarburants ? On va commencer à convertir la première centrale du Port-Est (La Réunion) au printemps et commencer à la faire fonctionner cet été. Le planning des conversions des autres…