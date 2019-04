Visite express du ministre de la Culture

Attendu en Guyane ce dimanche soir, le ministre de la Culture Franck Riester entame une visite au pas de charge qui se concentrera principalement dans l’Ouest guyanais ce lundi 8 avril.

Une visite de 24h chrono

Après le soleil des Antilles, la visite du ministre de la Culture se poursuivra sous la pluie en Guyane. A Saint-Laurent du Maroni, le programme prévoit une visite du Camp de la Transportation et une séquence sur le Pass Culture expérimenté depuis le 1er février dans cinq territoires : Seine-Saint-Denis, Hérault, Finistère, Bas-Rhin et Guyane.

Le Pass Culture est une application mobile permettant de géolocaliser les propositions culturelles sur le territoire et en un chèque de 500 euros à l’âge de 18 ans pour bénéficier des activités culturelles référencées sur PassCulure.

Mana et Macouria

En deuxième partie de matinée de ce lundi 8 avril, Franck Rester se rendra à Mana pour échanger avec les élus sur les politiques culturelles locales et pour signer une convention-cadre de développement culturel avec la commune.

L’ancien député et ex-maire de Coulommiers (Seine-et-Marne) se rendra à Macouria en début d’après-midi pour signer le même type de convention culturelle et sa visite express s’achèvera en terre amériendienne au Village Norino de la commune.

En revanche à l’agenda prévisionnel du ministre on ne trouve pas une ligne sur la Maison des Cultures et des Mémoires de la Guyane devant à terme dominer la place des Palmistes, à l’arrêt faute de « projet » et de « gouvernance » avait déclaré sa prédécesseure Françoise Nyssen à Guyaweb lors d’une visite en mars 2018.

A (re)lire: l’interview de l’ancienne ministre de la Culture sur ce projet gelé.

Guyaweb : Il y a trois ans et demi, l’Etat, le Conseil général et la Région guyanaise inauguraient en grande pompe le pavillon de l’ancien hôpital Jean Martial destiné à devenir la Maison des Cultures et des Mémoires Guyanaises. Aujourd’hui, le chantier est gelé et l’équipe projet a été dissoute. L’Etat va-t-il chercher à désamorcer cette situation ?

Françoise Nyssen : Le bâtiment est préservé. Avant de faire des travaux, il faut établir un projet. Nous voulons pouvoir l’accompagner avec l’ensemble des acteurs locaux. L’Etat est là aussi pour faire en sorte que tout le monde soit autour de la table, que ce soit la mairie, que ce sont les collectivités territoriales comme la CTG. Pour cela, il faut qu’il y ait un projet. Nous avons souhaité qu’il y ait un travail qui soit fait d’inspection pour imaginer monter un projet et à partir de là redémarrer l’ensemble du projet.

Guyaweb : Est-ce à dire que le projet monté il y a quelques années n’était pas bien ficelé ?

Françoise Nyssen : Le projet n’était pas ficelé manifestement puisque l’idée aujourd’hui – on en a parlé hier [ndlr : jeudi 8 mars] avec le président de la CTG et avec la maire de Cayenne – est qu’il est urgent de bien définir le projet et sa gouvernance. A partir de là, on peut imaginer la façon de faire les travaux, mais pas l’un avant l’autre. Il est vraiment important de voir la faisabilité, l’intérêt et l’appropriation d’un projet par les citoyens.