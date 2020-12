Une série guyanaise pour soutenir les intermittents du spectacle

En pleine crise sanitaire, les mesures gouvernementales ont mis le monde de la culture aux abois mais des initiatives naissent ça et là pour maintenir l’activité du secteur. En Guyane par exemple, la petite série « Bèl ti koté » dont le tournage est prévu au printemps prochain, se veut un projet « coopératif et solidaire » avec l’objectif, notamment, de soutenir les intermittents du spectacle fortement impactés par le ralentissement des tournages. Divisée en 6 épisodes de 13 minutes, la série « Bèl ti koté » portée par le producteur Marc Barrat, et en cours d’écriture, va suivre «les aventures d’une famille» dans un carbet,…