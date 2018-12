Sortie de l’application mobile « La Route de l’Art »

Une application conçue réalisée par l’association Chercheurs d’Art et l’Office national des forêts.

« La Route de l’Art, parcours artistique et touristique dans l’Ouest guyanais », est une application mobile qui « référence l’ensemble des sites artisans de la Route de l’Art avec une géo-localisation associée ».

Cette application mobile permet de « géo-localiser facilement les artistes et artisans de la Route de l’Art » et « grâce aux informations pratiques actualisées, les publics préparent leurs trajets et leurs rencontres avec les créateurs ».

35 sites sont répertoriés sur l’application mobile La Route de l’Art, disponible gratuitement sur les stores d’Apple et de Google.

L’application mobile complète la signalétique « totems » de bord de route et le guide touristique et artistique La Route de l’Art publié en 2014.

« La Route de l’Art est divisée en 7 aires géographiques, identifiables par 7 couleurs. Des totems et plaques de bois sculptés sont installés devant chaque artisan et signalent leur présence ».

L’ouvrage La Route de l’Art « décrit les différents parcours artistiques avec des cartographies détaillées et présente chaque artisan, ses techniques et ses productions ».