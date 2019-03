Sisco : un film financé sur le modèle américain

Le film policier “Sisco” du comédien guyanais Stany Coppet et du réalisateur indo-britannique Ashim Bhalla, fondateurs de la société de production Wave of Humanity, dont la trame se déroule sur fond de trafic de cocaïne et de mules, est dans sa phase de financement. Actuellement en Guyane, ils mènent une levée de fonds sur le modèle américain. Ils présenteront leur projet auprès d’une quarantaine d’investisseurs ce vendredi 29 mars au Golf des trois collines à la ferme Zulémaro à Matiti. Sisco est “une trame policière qui se déroule à Cayenne qui utilise le genre pour faire un état des lieux…