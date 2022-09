Saint-Laurent du Maroni : « Ville noire, pays blanc »

Clémence Léobal, docteure en sociologie et chargée de recherche au CNRS, présentait ce vendredi au Camp de la Transportation Ville noire, pays blanc. Habiter et lutter en Guyane française publié aux Presses universitaires de Lyon en juin dernier. Issu de son travail de thèse, l’ouvrage s’intéresse à la formation récente de la ville de Saint-Laurent à partir de deux perspectives : celle des professionnels de l’aménagement urbain et celle des habitant-e-s. En plein week-end des Journées européennes du patrimoine, Clémence Léobal a présenté son dernier livre sur l’habitat en Guyane. En 2013, elle avait publié Saint-Laurent-du-Maroni, une porte sur le…