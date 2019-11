La 6e édition de cette biennale organisée par l’association « La tête dans les images » aura lieu du 6 au 30 novembre.

Des expositions photographiques mais aussi des projections, des ateliers, une conférence, un concours, des visites guidées sont au programme du cru 2019 des Rencontres Photographiques de Guyane.

Expositions :

Le vernissage de l’exposition « Billy photo : ma petite entreprise » mercredi 6 novembre à 19h à l’Encre / EPCC Les Trois Fleuves à Cayenne marquera l’ouverture des Rencontres Photographiques.

Onze autres expositions seront également proposées tout au long du mois, au Camp de la Transportation à Saint-Laurent du Maroni, au Centre Pagaret et au Fort Diamant à Rémire-Montjoly, à la Maison de l’Architecture et à la Maison Prévôt à Cayenne.

Projections :

Organisées par l’association Guyane Art Factory, ces projections « invitent à la rencontre d’artistes divers, qui ont su imprimer sur la pellicule une certaine vision du monde ».

Elles auront lieu samedi 9 novembre à la Maison Prévôt à Cayenne, samedi 16 novembre à l’Espace Joseph Ho-Ten-You à Montjoly et vendredi 29 novembre au cinéma Eldorado à Cayenne.

Ateliers :

Ces « workshops amateurs » auront pour thème « Regarder la ville » et seront encadrés par le photographe Karl Joseph.

Ils se dérouleront les 16 et 17 novembre à Cayenne et les 23 et 24 novembre à Saint-Laurent, au tarif individuel de 120 €.

Conférence :

Intitulée « Arawak horizon », cette discussion sera animée par Mathieu Klebeye Abonnenc, photographe et artiste plasticien d’origine guyanaise.

Elle aura lieu mardi 12 novembre à 18h30 sur le campus Troubiran (amphi A) de l’Université de Guyane à Cayenne.

Concours :

Il a pour thème les traditions, « ces héritages du passé, ces pratiques, manières de penser ou d’agir qui se transmettent de siècle en siècle, de génération en génération et qui évoluent au fil du temps. Ces traditions participent à une mémoire commune, toujours en construction ».

Organisé en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, ce concours photo est ouvert à tous à partir de 13 ans.

Visites guidées :

Des visites guidées gratuites sont proposées à destination des publics scolaires (écoles primaires, collèges, lycées) et des associations qui accompagnent des publics en insertion.