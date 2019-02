« Prix de Court » fête ses dix ans

La 10e édition du festival de court-métrages se déroulera du 20 au 24 février en Guyane, Guadeloupe et Martinique.

« Les Antilles-Guyane disposent d’une culture hétéroclite leurs octroyant une richesse incroyable. Les histoires, les mythes et les paysages de ces départements sont des invitations à la création. Le Festival Prix de Court est à la fois un moteur de développement, une passerelle de professionnalisation et une vitrine pour la région. Il y engrange de la notoriété au fil des ans, et y crée par incidence un engouement croissant autour des formes d’art audiovisuel. Ce phénomène tend vers le façonnement d’un Cinéma franco-caribéen et désinhibe les productions endogènes qui n’avaient jusqu’alors pas de « terrain de jeu » propice à leur évolution » expliquent les organisateurs.

Les membres du jury présidé cette année par le réalisateur Noom Diawara décerneront huit prix dont le très convoité « Prix de court » doté de 30 000 euros d’aide à la production et à la formation audiovisuelle.

En Guyane les lieux de projection des 24 court-métrages en compétition seront les cinémas Urania à Kourou, Eldorado à Cayenne et Agora à Matoury – qui proposera des séances scolaires gratuites.

Consultez ici le programme complet du 10e festival Prix de Court.