Ce jeudi 21 et vendredi 22 mars des responsables des mondes politique, universitaire et culturel de l’Hexagone, des trois DFA (Guyane, Martinique, Guadeloupe), du plateau des Guyanes (Surinam, Brésil, Guyana) et des îles de la grande Caraïbe (République dominicaine, Haïti, Cuba, Trinidad, Bahamas) se réunissent pour réfléchir ensemble à un nouveau type d’échange culturel et de coopération.

Bienvenue dans « Parallèle 5 », une rencontre qui « entend rapprocher les cultures, les traditions, mais également valoriser les points communs, comme les différences qui font la richesse de ces territoires, tout en mettant en réseau l’ensemble de leurs acteurs culturels, conformément aux orientations de la Décennie culturelle proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2012 visant à créer de nouvelles articulations entre diversité culturelle et valeurs universelles » présente la Collectivité Territoriale de Guyane, organisateur de cet évènement.

« Parallèle 5 » se déroulera sur deux journées qui s’articuleront pour la première ce jeudi 21 mars autour de la question des droits culturels et pour la seconde vendredi 22 autour de la thématique “coopérer et faire culture ensemble”.

Journée du 21 mars

Journée du 22 mars

