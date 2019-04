« Palmiers en Fête »

L’édition 2019 de la fête des palmiers aura lieu les 6 et 7 avril à Régina.

Cette « grande manifestation autour des savoirs et savoir-faire sur les palmiers de Guyane » est organisée par la Maison Familiale et Rurale des Fleuves de l’Est, association gérant un centre de formation en alternance dans le domaine de l’agriculture.

Au programme : un marché artisanal et gastronomique, des tournois sportifs, un concert de Nikko et un feu d’artifice, une exposition et une conférence, des balades à pied, en canoë-kayak ou en pirogue, un baptême de l’air, des démonstrations et des ateliers, un village pour enfants et une ferme pédagogique…

Informations : 0594 370873 / 0694 444334