Cette manifestation aura lieu samedi 8 décembre de 9h à 21h à la bibliothèque Franconie à Cayenne.

Pagra Livre vise « à faire découvrir et à valoriser les livres, à exposer les nouveautés et les collections des éditeurs, à plonger dans l’univers des ouvrages de jeunesse et à s’immerger dans l’imaginaire de nos auteurs grâce aux livres dans toute leur diversité » indique la Collectivité Territoriale de Guyane.

En effet « plus d’une trentaine d’auteurs de Guyane sont conviés à venir rencontrer le grand public pour des échanges, des discussions et des dédicaces de leurs ouvrages ».

Au programme : « des animations autour du conte, des récits, du slam, de la poésie, du théâtre, des projections de films et des ateliers (dessins animaliers, dessins en plein air, portraits) et lectures à voix haute de textes poétiques, de romans et de théâtre ».

A noter également : un « programme jeunesse » à l’attention des enfants et une table-ronde avec l’intervention d’éditeurs, d’auteurs et de responsables du livre et de la lecture.