Ouverture imminente du Festival Pass du Théâtre de Macouria

Le Théâtre de Macouria nous a invité dans les coulisses de la 2e édition du festival Passerelle des arts scéniques et scénographiques (Pass) qui se déroulera ce week-end, du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet. Deux jours et demi de cirque, de danse, de théâtre, de musique, d’ateliers et de table ronde pour faire la part belle à la jeune scène émergente guyanaise. Après un lancement en 2021 quasi-exclusivement en ligne et une coupure en 2022 due au Covid, le festival Passerelle des arts scéniques et scénographiques (Pass) du Théâtre de Macouria (TDM) se confronte cette année à l’épreuve…