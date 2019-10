Ce film documentaire de Joel Zito Araujo sera projeté le 2 novembre à 20h30 au cinéma L’Eldorado à Cayenne en présence de Carlos Moore, « biographe officiel » de Fela Kuti.

« Mon ami Fela est un récit tout particulier et sans pareil sur la vie du génie de la musique nigériane, Fela Kuti. Très souvent dépeint comme une idole excentrique de la musique pop africaine du ghetto, Fela est rarement présenté comme le puissant leader politique qu’il était. A travers les récits de son ami proche et biographe officiel, l’intellectuel afro-cubain Carlos Moore, ce documentaire cherche à percer la complexité de la vie de Fela. Les gloires et les tragédies qui ont façonné la vie de la génération panafricaine ainsi que celle de Fela se révèlent au fil de l’histoire » indique le collectif Cinémawon qui organise cette soirée projection-débat samedi 2 novembre.

Carlos Moore, écrivain, journaliste et universitaire cubain « a vécu en exil pendant trois décennies successivement en Égypte, en Europe, en Afrique, aux Antilles françaises et en Amérique Latine » et il réside maintenant au Brésil.

Le collectif Cinémawon « s’inspire de la pratique du marronnage pour promouvoir les œuvres cinématographiques marginalisées par le système de distribution de l’industrie. C’est une approche alternative de diffusion du cinéma d’auteur issu de la Caraïbe, l’Amérique Latine, l’Océan Indien et l’Afrique. Le concept s’adresse aussi bien aux curieux qu’aux cinéphiles avertis et est porté par un collectif de professionnels du cinéma ».

Outre Paris, la Guadeloupe et la Martinique, Cinémawon propose des projections-débats en Guyane depuis fin 2018 et la soirée du 2 novembre marquera le lancement de la saison 2019-2020 du collectif.